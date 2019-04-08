Спорт Хацкевича оштрафуют за нарушение правил ФФУ после матча Кубка Украины

2019-04-08 11:15 69

Известный в прошлом игрок и наставник столичного Динамо Киев Александр Хацкевич отказался от обязательной пресс-конференции после обидно проигранного (серия пенальти) четвертьфинала Кубка Украины. 

"О чем говорить?, – так мотивировал свое решение Александр Хацкевич и проследовал к клубному автобусу. Правда, на пути к нему тренер не стал отказываться от совместных фото с болельщиками и раздачи автографов, сообщили в эфире канала "Футбол 1".

Cогласно дисциплинарным правилам ФФУ, неявка тренера на пресс-коференцию после матча Кубка Украины влечет за собой штраф в 5 тысяч гривен.

Напомним, донецкий Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв в серии пенальти киевское Динамо. Играла стала самой грубой в истории турнира.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА

Шахтер — Динамо 1:1 (4:3 — по пен)

Голы: Мораес, 57 — Гармаш, 9

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46) — Марлос (Нем, 67), Коваленко, Тайсон — Мораес.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Шапаренко (Буяльский, 81) — Цыганков, Гармаш, Вербич — Сидклей.

Предупреждения: Тайсон, Степаненко, Патрик, Мораес, Соломон, Майкон, Болбат — Кендзера, Шапаренко, Гармаш, Шепелев, Сидклей

На 61-й минуте был удален Денис Гармаш (Динамо) (повторное предупреждение).

На 69-й минуте был удален Жуниор Мораес (Шахтер) (повторное предупреждение).

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