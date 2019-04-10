Экономика фото Мощности мировой ветроэнергетики быстро растут - бизнес показал сверхрентабельность

2019-04-10 09:40 213

Мощности мировой ветроэнергетики вырастут на 50% в ближайшие пять лет.

Об этом свидетельствует свежий отчет Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC), обнародованный накануне.

Согласно отчету, в 2018 году было установлено новых объектов ветроэнергетики на общую мощность в 51,3 ГВт. Таким образом совокупная мощность мировой ветроэнергетики выросла уже до 591 ГВт.

К 2023 году этот рынок будет расширен еще на 300 ГВт. Преимущественно, за счет развивающихся рынков на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

«В краткосрочной перспективе правительственная поддержка в формате «зеленых аукционов» и тендеров, будет оставаться важным драйвером в развитии ветроэнергетики», - отмечается в отчете GWEC.

Кроме того, расширяются возможности для развития ветроэнергетики на коммерческой основе. Учитывая высокую рентабельность этого бизнеса.

Игорь ШЕВЫРЕВ