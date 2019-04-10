Мощности мировой ветроэнергетики вырастут на 50% в ближайшие пять лет.
Об этом свидетельствует свежий отчет Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC), обнародованный накануне.
Согласно отчету, в 2018 году было установлено новых объектов ветроэнергетики на общую мощность в 51,3 ГВт. Таким образом совокупная мощность мировой ветроэнергетики выросла уже до 591 ГВт.
К 2023 году этот рынок будет расширен еще на 300 ГВт. Преимущественно, за счет развивающихся рынков на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
«В краткосрочной перспективе правительственная поддержка в формате «зеленых аукционов» и тендеров, будет оставаться важным драйвером в развитии ветроэнергетики», - отмечается в отчете GWEC.
Кроме того, расширяются возможности для развития ветроэнергетики на коммерческой основе. Учитывая высокую рентабельность этого бизнеса.
Игорь ШЕВЫРЕВ