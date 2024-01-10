Экономика США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова

2024-01-10 17:37

 

Представительства правительств США и Украины провели онлайн-обсуждение дальнейших шагов, которые должны создать дополнительный импульс развитию украинской экономики, в том числе в стратегических отраслях и бизнес-секторе.

Об этом в своем фейсбуке заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

В онлайн-встрече также принимали участие первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины. Особое внимание реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу", - отметила Макарова.

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