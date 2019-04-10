Мир Вторжение боевиков на мотоциклах: разрушены 10 домов, много жертв и пострадавших

2019-04-10 12:16 180

В результате нападения неизвестной вооруженной группировки в штате Кадуна на севере Нигерии погиб 21 человек.

Как сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, боевики совершили налет на две общины в районе Каджуру. Правоохранители нашли тела 21 погибшего, еще 3 человека получили огнестрельные ранения.

Кроме того, нападавшие разрушили 10 домов. Помимо причиненных беспорядков, боевики также украли свыше 50 коров.

По данным правоохранителей, нападавшие вторглись на территорию двух удаленных общин на мотоциклах. Полицейские начали расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, штат Кадуна, расположенный в северной части Нигерии, входит в число штатов, ранее объявленных правительством в качестве одной из горячей точек в стране. Уровень насилия начал расти в штате с прошлого года.