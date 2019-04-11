Экономика В МВФ подсчитали, сколько украинцам придется работать на погашение госдолга

2019-04-11 12:43 201

Международный валютный фонд оценил валовые потребности Украины в финансировании на 2019 год в 8,1% ВВП.

Как указано в  апрельском обзоре МВФ о перспективах мировой экономики, Украине понадобится 2,3% ВВП на финансирование бюджетного дефицита и 5,7% ВВП - на финансирование долга.

По оценкам фонда, в 2020 году валовые потребности Украины в финансировании составят 8,3% ВВП, в том числе 2,3% ВВП - на финансирование бюджетного дефицита и 6% ВВП - на финансирование долга.

Согласно прогнозам МВФ, дефицит госбюджета Украины в 2021 году сократится до 2,2% ВВП, а в период с 2022 по 2024 год составит по 2% ВВП ежегодно. Также в фонде прогнозируют сокращение уровня госдолга Украины к ВВП с 63,9% в 2018 году до 62% в 2019, 57,9% - в 2020, 53,8% - в 2021, 49,8% – в 2022, 46,2% – в 2023, 43,7% – в 2024 году.

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