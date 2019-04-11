Политика видео У Порошенко отреагировали на ролик с Зеленским и грузовиком

2019-04-11 18:19 186

В штабе действующего президента отрицают причастность к созданию смонтированного видеоролика с оппонентом.

В штабе президента Петра Порошенко заявляют, что не имеют отношения к скандальному ролику, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 11 апреля, заявили в комментарии Корреспондент.net в штабе Порошенко.

"Ни Администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения", - сказали у Порошенко.

Ранее в сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик. В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело.