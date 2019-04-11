Спорт Планы Джошуа: сперва Уайлдер, затем Усик

2019-04-11 18:26 135

Британец хочет провести бой с украинцем уже в статусе абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сообщил, что хотел бы встретиться с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО) перед вероятным боем против Александра Усика (16-0, 12 КО). Слова британца приводит Sky Sports.

«Я думаю, что было бы здорово провести бой с Уайлдером и стать абсолютным чемпионом, а тогда я мог бы бороться с Усиком. Бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против абсолютного чемпиона в первом тяжелом. Это было бы невероятно».

Таким образом, для осуществления такого сценария всем троим боксерам нужно выиграть следующие свои поединки.

Усик поднимется из тяжелого в супертяжелый вес. Его первым соперником в новой весовой категории станет француз камерунского происхождения Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Поединок состоится 25 мая в Чикаго.

Джошуа свой следующий бой проведет против Джаррелла Миллера (23-0-1, 20 КО) 1 июня в Нью-Йорке.