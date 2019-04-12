Политика видео Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили позорный скандал в прямом эфире

2019-04-12 10:11 108

Кандидаты в президенты попытались договориться о точной дате дебатов. Действующий президент в этот момент находится в студии, а его оппонент - лидер первого тура, участвовал в режиме телефонной связи. Однако, разговора двух мужчин, одному из которых в ближайшие пять лет предстоит руководить страной, не вышло. Закончилось все перепалкой с повышением тона и бросанием трубки.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента, шоумена Владимира Зеленского на дебаты в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 вечером 11 апреля.

Зеленский включился по телефону в эфире программы и сообщил, что едет во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Он отметил, что не может сейчас присутствовать в студии телеканала.

Между кандидатами в президенты произошла перепалка из-за даты проведения дебатов. "14 числа", – заявил Порошенко. "19 числа", – ответил Зеленский, подчеркнув, что это точка и прервал связь. "Нашу команду никто не будет ставить в позицию. А сейчас закончил я! 19 апреля на НСК Олимпийский. Точка. До свидания" – сказал шоумен.