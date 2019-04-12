Политика фото Пленный украинский моряк проходит тяжелое восстановление после операции

2019-04-12 14:43 201

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, выздоровление военнопленного украинского моряка Василия Сороки после операции происходит трудно и медленно.

"Василий борется за свое выздоровление, которое идет трудно и медлительно. Остался небольшой отек на кисти, болезненные ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой", - написал адвокат.

По словам адвоката, он поздравил своего подзащитного с днем рождения и передал ему все слова поддержки.

Военнопленного украинского моряка Василия Сороку прооперировали 19 марта. Украинский омбудсмен Людмина Денисова заявляла, что российская сторона безосновательно откладывалапроведение операции.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, три раненных при обстреле россиянами украинских моряка были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".