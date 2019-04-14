Спорт Назван диагноз Ломаченко

2019-04-14 11:30 639

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) избежал перелома в бою с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО).

Украинский боксер прошел МРТ в одной из Лос-Анджелеса.

"Его костяшка просто вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке. Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре", - заявил промоутер украинца Эгис Климас в интервью ESPN.

Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.