Политика видео Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV пришел Данилюк: онлайн-трансляция

2019-04-15 22:49 762

 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не придет сегодня, 15 апреля, в студию ICTV на «Свободу слова», чтобы поучаствовать в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко.

Вместо него в программе примет участие советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк. Это говорится в анонсе на сайте телеканала.

Кроме экс- министра финансов Данилюка, в эфир придут гости журналист «Українського тижня» Денис Казанский, Инна Кузнецова («Радио Свобода»), Александра Матвийчук (координатор инициативы «Евромайдан SOS»), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай.

Вчера во время своего выступления на НСК Олимпийский, куда также не явился Зеленский, глава государства пригласил его на эфир канала ICTV 15 апреля.

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