Спорт Полуфинал Лиги чемпионов: Сегодня Порту принимает Ливерпуль

2019-04-17 15:14 108

Португальский гранд в последних матчах показал серьезный прогресс. Но и команда Юргена Клоппа набрала обороты и смотрится очень даже неплохо. Потому сегодня на "Драгао" развернется мощная баталия суперклубов, каждый из которых нацелен в перспективе поднять над горовой главный трофей Еврокубка.

Сегодня на "Драгао" последний представитель Португалии попытается исправить положение дел в противостоянии с "Ливерпулем". Онлайн-трансляция матча в Украине будет проходить на канале "Футбол 1".

Португальский клуб прогрессирует в матчах с "красными". Год назад все было решено в первом матче, когда "Ливерпуль" разгромил "Порту" 5:0.

Сейчас счет не такой разгромный, и в теории у португальского клуба есть шансы на проход дальше. Но для этого нужно, чтобы "Ливерпуль" сыграл ниже своих возможностей. А сейчас это крайне маловероятно.

"Ливерпуль" в прошлые выходные сделал важный шаг к титулу в Англии, обыграв "Челси".

Пока что будущее у "красных" смотрится неплохо, но выйти из тяжелого календарь надо в Португалии, отстояв свое право на полуфинал Лиги чемпионов. Если подопечные Юргена Клоппа не станут валять дурака, в Португалии у них проблем не должно быть.

17 апреля, 22:00

Порту, "Драгао"

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Порту" - "Ливерпуль" (первый матч 0:2)