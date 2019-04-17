Спорт Полуфинал Лиги чемпионов: Сегодня Порту принимает Ливерпуль

2019-04-17 15:14 108

 Португальский гранд в последних матчах показал серьезный прогресс. Но и команда Юргена Клоппа набрала обороты и смотрится очень даже неплохо. Потому сегодня на "Драгао" развернется мощная баталия суперклубов, каждый из которых нацелен в перспективе поднять над горовой главный трофей Еврокубка.

Сегодня на "Драгао" последний представитель Португалии попытается исправить положение дел в противостоянии с "Ливерпулем". Онлайн-трансляция матча в Украине будет проходить на канале "Футбол 1".

Португальский клуб прогрессирует в матчах с "красными". Год назад все было решено в первом матче, когда "Ливерпуль" разгромил "Порту" 5:0.

Сейчас счет не такой разгромный, и в теории у португальского клуба есть шансы на проход дальше. Но для этого нужно, чтобы "Ливерпуль" сыграл ниже своих возможностей. А сейчас это крайне маловероятно.

"Ливерпуль" в прошлые выходные сделал важный шаг к титулу в Англии, обыграв "Челси".

Пока что будущее у "красных" смотрится неплохо, но выйти из тяжелого календарь надо в Португалии, отстояв свое право на полуфинал Лиги чемпионов. Если подопечные Юргена Клоппа не станут валять дурака, в Португалии у них проблем не должно быть.

17 апреля, 22:00

Порту, "Драгао"

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Порту" - "Ливерпуль" (первый матч 0:2)

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ливерпуль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уверенно переиграл Порту

2019-04-10 10:14 1191

Сегодня матч 1/4 финала Лиги чемпионов - "Ливерпуль" принимает "Порту"

2019-04-09 14:45 1251

Луценко показал найденные в порту ракеты РФ

2019-03-27 16:30 894

Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно

2019-03-26 18:30 3429

Еще новости в разделе "Спорт"

Полуфинал Лиги чемпионов: Сегодня Порту принимает Ливерпуль

2019-04-17 15:14 108

видео Динамовец Цыганков признан лучшим игроком тура третий раз подряд

2019-04-15 18:30 480

Назван диагноз Ломаченко

2019-04-14 11:30 1776

Ломаченко нокаутировал Кроллу

2019-04-13 10:30 1119
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Полуфинал Лиги чемпионов: Сегодня Порту принимает Ливерпуль 2019-04-17 15:14 108
видео Динамовец Цыганков признан лучшим игроком тура третий раз подряд 2019-04-15 18:30 480
Назван диагноз Ломаченко 2019-04-14 11:30 1776
Ломаченко нокаутировал Кроллу 2019-04-13 10:30 1119

Лента

фото 15:46 Беларусь является единственной страной в Европе, где есть резиденция КНДР
15:14 Полуфинал Лиги чемпионов: Сегодня Порту принимает Ливерпуль
КАРТА 14:45 Малайзия намерена резко увеличить объемы поставок пальмового масла
14:16 Турецкий таксист вернул клиентам забытые в машине 30 тысяч евро
13:44 Арестованный в Лондоне Джулиан Ассанж получил престижную премию Европарламента
13:15 У Авакова заявили, что в случае ЧП на дебатах могут быстро эвакуировать весь Олимпийский
12:43 Снижение тарифа на газ с 1 мая или отставка – премьер Гройсман поставил Коболеву четкое условие
12:14 Стала известна сумма страховки Собора Парижской Богоматери - сколько выплатят
11:42 Коболев уверяет, что повышение тарифов на газ с 1 мая неизбежно
фото 11:13 СБУ повязала одного из ТОП-менеджеров Киевоблэнерго за вымогательство