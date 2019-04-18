Политика видео Порошенко предрек дефолт Украине из-за Приватбанка

2019-04-18 18:00 204

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение суда по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации "Приватбанка" угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"План одного из них – олигарха – в случае победы Зеленского – возвратить себе "ПриватБанк". Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра угрожает потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом", - сказал Петр Порошенко. 

Президент добавил, что, по его мнению, НБУ "правильно делает, что собирается оспорить это решение". 

 

Напомним, после того как Окружной административный суд Киева решил, что процедура национализации "Приватбанка" в 2016 году нарушала нормы действующего законодательства, в банке обозначили, что намереваются продолжить стабильную работу при любых условиях, а в процессе он не является ни ответчиком, ни участником.

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