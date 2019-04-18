Экономика Эксперт рассказал, стоит ли паниковать вкладчикам ПриватБанка

2019-04-18 22:30 120

Паниковать и бояться вкладчикам ПриватБанка из-за решения суда о незаконности национализации банка не нужно. Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"Прежде всего вкладчикам не нужно паниковать. Потому что в действительности решение (Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПАО "КБ "ПриватБанк" - ред.) будет обжаловано Национальным банком Украины. Даже если будет начата процедура возврата банку, она затянется на долго. Поэтому паники на рынке быть не может ", - сказал Гарбарук.

По его словам, данное решение было больше политически мотивированным. Ведь решение должно быть вынесено еще в начале мая, а пока мы наблюдаем за этим накануне второго тура выборов президента Украины.

"Также, стоит упомянуть, что в 2016 году каждый украинец, от новорожденного до пенсионера заплатили в пределах 3500 тысяч гривен на так называемую докапитализацию ПриватБанка. То есть, если мы помним, мы заплатили пятую часть бюджета в 2016 году, там была сумма 116 млрд грн. То есть эти деньги вынули из наших карманов ", - отметил Гарбарук.

По мнению эксперта, если случится так, что Игорь Коломойский получит свой банк назад, мы можем попрощаться со своими деньгами.

"Безусловно господин Коломойский будет требовать моральной и материальной компенсации. Главное чтобы не произошло так, чтобы эта компенсация была за счет бюджета Украины", - рассказал Гарбарук.

Однако, по его словам, даже если представить, что теоретически ПриватБанк вернется к Игорю Коломойскому и его партнеров, они не заинтересованы чтобы обанкротить этот банк.

"Я думаю они наоборот хотели чтобы он был максимально прибыльный, для того чтобы компенсировать себе недополученные доходы, которые были утрачены ими за эти годы", - рассказал Гарбарук.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.