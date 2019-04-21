В Министерстве внутренних дел прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке на Оболони свой бюллетень с результатом своего волеизъявления.
Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.
"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.
Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.
"Было составлено несколько админпротоколов на кандидатов по факту первого тура выборов в Украине 31 марта", - добавил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева.
Напомним, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.