Политика фото Зеленский публично показал, за кого проголосовал - В МВД завели на него дело

2019-04-21 13:27 315

В Министерстве внутренних дел прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке на Оболони свой бюллетень с результатом своего волеизъявления.

Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.

Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

"Было составлено несколько админпротоколов на кандидатов по факту первого тура выборов в Украине 31 марта", - добавил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева.

Напомним, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.