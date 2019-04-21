Политика ЦИК сообщил первые результаты выборов президента - явка всего 17,43%

2019-04-21 13:40 342

Активнее сразу после открытия участков голосуют на востоке, юге и в центре Украине. Слабая явка пока на западе и в Киеве.

По состоянию на 11 утра проголосовали 17,43% избирателей, сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии в воскресенье, 21 апреля.

Наибольшая активность избирателей наблюдается пока в Запорожской (23,35%), Херсонской (22,45%) и Полтавской областях (22,77%). Самая Низка я вка пока в Закарпатской (7,99%), Ивано-Франковской (11,02%) и Львовской областях (11,06%). Явка в Киеве на 11 утра составила 16,5%.