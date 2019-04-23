Экономика Бензин в дефиците: Беларусь приостановила поставки топлива в Украину и Польшу

2019-04-23 12:43 156

Беларусь объявила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Минск обосновал такое решение поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

 

Он уточнил, что "приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизельного топлива - в Украину, Польшу и страны Балтии".

Ранее стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за ухудшения качества российской нефти.

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