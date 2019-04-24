Мир фото Вангончик тронулся: Ким Чен Ын погнал в российский Владивосток личный бронепоезд

2019-04-24 11:43 120

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на личном бронепоезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидера КНДР на вокзале провожали представители высшего руководства страны.

Сегодня Ким Чен Ын на своем бронепоезде пересек границу с РФ, остановился на станции Хасан. Его встретили традиционными красными ковровыми дорожками, девушками в кокошниках и караваем. После этого поезд отправился в Уссурийск, где тепловоз сменят двумя  электровозами и направят во Владивосток.

Напомним, встреча президента РФ с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 25 апреля. В последний раз лидеры России и КНДР встречались в августе 2011 года,  Медведев тогда принимал в Бурятии ныне покойного Ким Чен Ира.

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