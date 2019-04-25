Экономика Отказ загрязненной хлоридами российской нефти: Польша перекрыла основной нефтепровод

2019-04-26 10:11 234

Польша приостановила прием российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения хлорорганическими соединениями.

Как сообщила пресс-служба оператора белорусского участка нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба", польская сторона прекратила принимать нефть в пункте сдачи Адама.

Главной причиной остановки приема называют отказ подключенных к нефтепроводу "Дружба" НПЗ принимать нефть с 30-кратным превышением норм массовой доли органических хлоридов.

В то же время транзит нефти через Украину для Чехии, Словакии и Венгрии продолжается.

Оператор польского участка "Дружбы" PERN заявил, что продолжение поставок загрязненной нефти создает значительный риск промышленных аварий как на НПЗ, так и внутри логистической системы.

Напомним, Белоруссия временно приостановила экспорт в Украину, Польшу и страны Балтии светлых нефтепродуктов. Причиной приостановки экспорта стали поставки некачественной нефти из Российской Федерации.

Некачественное сырье уже стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Белоруссия начала подсчет ущерба с целью потребовать от российской стороны компенсации.