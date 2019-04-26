Экономика Следом за Польшей отказалась прокачивать грузную российскую нефть Словакия

2019-04-26 18:29 222

Компания Транспетрол, которая отвечает за словацкий участок нефтепровода Дружба, заявила о приостановке прокачки российской нефти.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится под контролем венгерской нефтегазовой компании MOL, отказался принимать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу Дружба, из-за низкого качества сырья.

Ранее сообщалось, что Гомельтранснефть Дружба (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке Мозырь-Адамово и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов Дружба.

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу Дружба из-за низкого качества нефти. 

Некачественное сырье уже стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Белоруссия начала подсчет ущерба с целью потребовать от российской стороны компенсации.

 

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Экономика

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