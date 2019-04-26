Следом за Польшей отказалась прокачивать грузную российскую нефть Словакия

Компания Транспетрол, которая отвечает за словацкий участок нефтепровода Дружба, заявила о приостановке прокачки российской нефти.
Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится под контролем венгерской нефтегазовой компании MOL, отказался принимать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу Дружба, из-за низкого качества сырья.
Ранее сообщалось, что Гомельтранснефть Дружба (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке Мозырь-Адамово и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов Дружба.
Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу Дружба из-за низкого качества нефти.
Некачественное сырье уже стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Белоруссия начала подсчет ущерба с целью потребовать от российской стороны компенсации.