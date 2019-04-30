Мир фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших

2019-04-30 10:42 204

В ночь на 30 апреля в Кромском районе Орловской области попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 54 украинца. Травмы получили 26 человек.

Как сообщает ТАСС, ДТП произошло на 423-м км автодороги М-2 Крым. Автобус Yutong врезался в грузовик КамАЗ и слетел в кювет. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение.

У большинства пострадавших порезы и ушибы. Сейчас в районной больнице находятся 12 человек. Водитель автобуса в тяжелом состоянии.

"Водитель был прооперирован. Он остается в больнице, в хирургическом отделении. Состояние у него тяжелое. Много крови потерял. У него ампутация ноги", – рассказал собеседник агентства.