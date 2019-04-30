Экономика У руководства лопнувших банков закончился трехлетний «бан» - как вернуть репутацию

2019-04-30 15:14 183

В 2019 году у большинства топ-менеджеров проблемных банков, которые были выведены с рынка в 2014-2015 годах, закончился срок трехлетнего запрета занимать руководящие должности в банках.

По закону, трехлетний «бан» действовал, если руководитель банка работал в нем более шести месяцев в течение года до дня неплатежеспособности банка. За отдельные нарушения срок санкций мог быть продлен до десяти лет. Но таких дисквалификаций было немного, поэтому к началу 2019 года репутация большинства банкиров должна была стать безупречной, что позволило бы им вновь работать в банковском секторе.

Эксперты уверены, что массового возвращения банкиров не будет. В Нацбанке подсчитали, что с 2016 года к ним поступило всего 29 ходатайств о трудоустройстве лиц с небезупречной деловой репутацией. В ходе процедуры «отбеливания» репутации 16 банкиров смогли вернуться на рынок. Остальные получили отказ или по собственной сами отозвали свои заявления.

Как сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2019», в этом году правила возврата банкиров с небезупречной деловой репутацией изменились. 28 декабря 2018-го Нацбанк принял новое Положение о лицензировании банков, которое сделало невозможным автоматическое возвращение на рынок банкиров с небезупречной деловой репутацией, причем как в роли руководителей, так и в роли владельцев существенного участия в капитале банка. По сути, небезупречная деловая репутация стала бессрочной.

При этом шансы вернуться в банковский сектор все же есть у всех: если бывший топ-менеджер или экс-собственник неплатежеспособного банка захочет вновь заняться банковским бизнесом, ему обязательно нужно пройти процедуру отбеливания.

В Нацбанке обещают тщательно изучить всю информацию и материалы дел Фонда гарантирования вкладов физлиц, правоохранительных органов, отчетов инспектирования. В НБУ считают, что практика процедуры отбеливания небезупречной деловой репутации в течение последних лет показала, что рассмотрение каждого индивидуального случая более эффективно для банковской системы, чем автоматический возврат на рынок топ-менеджеров банков-банкротов.