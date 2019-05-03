Политика У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт

2019-05-03 10:12 198

У Гройсмана заявили, что официальный Киев запросто сможет отследить каждого из украинцев, который решит получить российский паспорт.

Так, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK сообщил, что Украина без труда сможет установить имена всех граждан, которые получат российские паспорта.

По его словам, Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство как второе. Потому что, согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом нужно обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", − указал Грымчак.

Ранее замминистра заявил, что жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины