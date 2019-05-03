Экономика За четыре дня Нацбанк скупил на валютном рынке 80 миллионов долларов

2019-05-03 13:44 156

Всего за четыре дня Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $80 млн. Согласно данным регулятора, Нацбанк купил $80 млн путем использования механизма Matching.

Используя Matching, НБУ с начала года купил $584 млн, продал – $108,5 млн.

Как сообщает Finclub, с начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций $1 млрд 113,1 млн, а продал $188,43 млн.

С начала года было продано по интервенции по единому курсу $79,93 млн, а куплено – $514,1 млн. Также с начала года НБУ купил $15 млн по запросу лучшей цены.

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