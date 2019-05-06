фото-видео видео В Шереметьево сгорел самолет с людьми - в Сеть попало трагичное видео из салона Sukhoi Superjet

2019-05-06 09:11 372

В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек, среди них - двое детей, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

В Сети появилось видео изнутри самолета, который 5 мая сгорел при посадке в российском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как один из пассажиров из салона лайнераснимает пламя, охватившее крыло авиасудна. На фоне слышны крики людей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах. При пожаре самолет полностью выгорел. Пассажиры самолета сообщают, что во время полета в него попала молния.

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