Спорт Шевченко вызвал 11 легионеров в сборную Украины

2019-05-07 19:30 267

Федерация футбола Украины назвала имена игроков, которые вызваны в национальную сборную. Так, главный тренер сборной Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор 11 игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах.

В списке вызванных оказались Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ("Леганес", Испания), передает пресс-служба ФФУ.

Голкипер испанского ФК "Леганес" Андрей Лунин в составе сборной Украины U-20 отправится на чемпионат мира, который начнется в Польше 23 мая. Он присоединится к национальной сборной в случае, если команда U-20 прекратит выступление на турнире.

"Сборники" с иностранных чемпионатов прибудут в расположение национальной команды 25 мая. Двое легионеров, Эдуард Соболь и Артем Кравец, могут быть задействованы в матчах заключительных туров чемпионатов Чехии и Турции соответственно, которые состоятся 26 мая. В таком случае они присоединятся к главной команде страны 1 июня - вместе с игроками, которые выступают в отечественной Премьер-лиге.

Напомним, что 7 и 10 июня во Львове сборная Украины проведет поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

Ранее сообщалось, что UEFA не будет наказывать Украину за натурализацию Мораеса. Также сообщалось, что травмированный Андрей Пятов приступил к индивидуальным тренировкам.