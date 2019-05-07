Экономика Средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года

2019-05-07 16:46 153

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года. Об этом сообщила Ukraine Now в Facebook.

Согласно предоставленным данным, средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3212 грн при курсе 8,16, 394 долл., в марте 2014-го - 3415 грн при курсе 12,3, 278 долл., в марте 2015-го - 3863 грн при курсе 22,4, 172 долл., в марте 2016-го - 4920 грн при курсе 25,2, 195 долл., в марте 2017-го - 6752 грн при курсе 26,8, 252 долл., в марте 2018-го - 8382 грн при курсе 26,4, 318 долл., в марте 2019-го - 10237 грн при курсе 26,6, 385 долл.

"Средняя заработная плата за март 2019 года в долларовом эквиваленте почти достигла показателя 2013 года", - говорится в сообщении.

Также средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года составила 10237 грн, что в долларовом эквиваленте равняется 385 долларам и на 21% превышает показатель прошлого года. При этом, СЗП за март 2019 года почти достигла показателя 2013 года, когда СЗП составляла 3212 грн и 394 долл. соответственно, говорится в сообщении.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года в 2,5 раза превысила уровень минимальной зарплаты.

Также добавим, что в Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало апреля составила 2,46 млрд грн.