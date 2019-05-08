Экономика Доллар в Украине продолжает дешеветь: что будет с курсом валют в мае

2019-05-08 16:30 294

По прогнозам аналитиков компании Forex Club, курс доллара в мае может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн. Вместе с тем предложение иностранной валюты на рынке снизится, так как зарубежные инвесторы, которые ранее приобретали гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), займут выжидательную позицию до вступления в должность нового президента Украины. Сдерживать укрепление гривни также будет понижение учетной ставки НБУ до 17,5%.

Давление на курс гривни оказывают выплаты по внешнему долгу Украины в начале мая, а также спекуляции относительно новых траншей финансовой помощи от МВФ. Кроме того, дефицит торгового баланса, который по итогам 1 квартала 2019 года расширился до 2 млрд долларов, вызывает пессимистичные настроения участников рынка по поводу возможной девальвации гривни.

«Гривня остается под влиянием торгового конфликта между США и Китаем, а также цен на сырье. Сокращение глобальной торговли затронет производственную активность крупнейших экономик мира, в первую очередь Китая и Европы, которые выступают для Украины важнейшими торговыми партнерами. В результате могут не только упасть цены на ключевые сырьевые товары украинского экспорта, но и объемы экспорта, что значительно ограничит поступления валютной выручки в страну», — сообщил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.