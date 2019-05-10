Мир фото Северная Корея рассекретила детали своих тактических ракетных учений

2019-05-10 13:16 90

В Северной Корее сегодня обнародовали снимки с места состоявшихся накануне учений с запуском ракет, которые охарактеризованы в сообщениях как "дальнобойные ударные средства".

Агентство ЦТАК разместило изображения, по которым можно судить о типе использованных ракетных комплексов. Так, на одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости в гусеничной модификации.

Ранее фотографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР опубликовали после учений, проведенных Пхеньяном 4-5 мая, но тогда ракетный комплекс размещался на колесном шасси, а его тип был охарактеризован в сообщениях как "тактическое управляемое оружие". Судя по представленным в пятницу фотографиям, в ходе учений 9 мая в КНДР были также проведены стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Как отмечает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил в четверг одну из оборонительных частей на западе страны, где он лично наблюдал за "нанесением огневого удара различных дальнобойных ударных средств".

Отмечается, что Ким Чен Ын "посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил удовлетворение".

"Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта успешно выполнили задание огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы", - приводит ЦТАК слова лидера Северной Кореи по итогам учений.