Торговая война США и Китая - Вашингтон взвинтил пошлины сразу до 25%

Решение властей США о поднятии пошлин с 10% до 25% на ряд товаров из Китая на $200 млрд вступило в силу.
Американская служба таможенного и пограничного контроля применяет новые пошлины на грузы, которые отправляются из Китая.
Отмечается, что накануне вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели 90-минутный разговор и планировали возобновить переговоры сегодня.
В свою очередь министерство торговли Китая заявило, что "глубоко сожалеет" о решении США. Пекин предпримет ряд необходимых контрмер, не уточнив, о чем именно идет речь.
Также в ведомстве подчеркнули, что переговоры продолжаются, и оно "надеется, что Соединенные Штаты смогут пойти навстречу Китаю, приложить совместные усилия и решить вопрос путем сотрудничества и консультаций".
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах. Причиной резких заявлений Трампа стало то, что последний раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином прошел очень плохо.