Спорт Ломаченко собрался в другой вид спорта: «есть четыре варианта»

2019-05-11 13:00 240

 

Обладатель поясов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко обратился с неожиданным вопросом к своим болельщикам

На данный момент украинский чемпион восстанавливается от травмы руки, которую получил в бою с Энтони Кроллой в середине апреля во время нанесения нокаутирующего удара, и в ринг вернется еще нескоро.

В ближайшем поединке Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом и поборется за вакантный чемпионский титул WBC. Ожидается, что бой состоится в августе 2019 года.

Пока же во время восстановительного периода украинский чемпион решил устроить среди своих болельщиков интересный опрос. На своей странице в Instagram боксер предложил своим подписчикам выбрать вид спорта, в какой ему стоит перейти.

На выбор предложено четыре варианта: баскетбол, футбол, американский футбол и бейсбол.

«В каком из видов спорта я проявлю себя лучше всего?» — написал боксер.

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