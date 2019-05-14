Мир фото Софи Тернер пояснила, почему стакан кофе попал в новый эпизод Игры престолов

2019-05-14 12:43 150

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в Игре престолов, рассказала правду о картонном кофейном стакане, случайно попавшем в кадр и ставшем поводом для многочисленных шуток. По ее словам, виновницей нашумевшего киноляпа является Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен.

Об этом, как пишет Daily Mail, она рассказала в интервью на канале The Tonight Show с Джимми Феллоном.

"Эмилия Кларк. Она и есть преступник", - отметила девушка, намекая на то, что напиток стоит прямо перед ней.

Известно, что киноляп заметили в четвертой серии восьмого сезона сериала Игра престолов. Однако позднее его оперативно убрали в версии HBO.

Ранее сообщалось, что на киноляпе в Игре престолов американская сеть кофеен Starbucks заработала 2,3 миллиарда долларов.