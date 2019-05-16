Экономика Стало известно, какие украинские банки могут потерять лицензии в 2019 году

2019-05-17 13:14 267

В прошлом году количество банков в банковской системе продолжило уменьшаться. Три банка сдали лицензии и добровольно покинули рынок: БМ Банк, который реорганизовался в АО «БМ-2018», ДиВи Банк и Вернум Банк. Еще один – ВТБ Банк – был признан регулятором неплатежеспособным.

В то же время в 2017-м регулятор вывел с рынка девять кредитных учреждений: Платинум Банк, банк «Народный капитал», Фортуна-банк, Вектор Банк, Финбанк, Диамантбанк, банки «Новый», «Гефест» и «Богуслав». Еще четыре участника добровольно сдали лицензии: банк «Финансовый партнер», Апекс-банк, Промышленно-финансовый банк, Кредит Оптима Банк.

Как сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2019», в этом году количество игроков на рынке продолжит уменьшаться. Покинуть рынок придется банкам, которые не найдут свое место на рынке и не защитят бизнес-план. По словам первого замглавы НБУ Катерины Рожковой, основной проблемой для небольших банков остается отсутствие стратегии развития и, как результат, нежизнеспособность бизнес-модели. «Еще один важный вопрос – источник средств для поддержания капитала банка», – заявила Катерина Рожкова.

Анализировать бизнес-планы и бизнес-модели банков НБУ будет в рамках комплексной оценки по системе SREP. Эта система, запущенная в Украине в прошлом году, включает в себя анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности. «К сожалению, среди 40 средних и небольших банков более чем у 20 финучреждений оценки оказались неудовлетворительными (по итогам 2018 года)», – сообщила Катерина Рожкова.

Банки, которые не смогут подтвердить устойчивость и жизнеспособность своих бизнес-моделей, будут вынуждены покинуть рынок добровольно (сдача лицензии) или при помощи регулятора (признание банков неплатежеспособными).

Источник: Finclub

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