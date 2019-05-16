Политика видео Верховная Рада конституционным большинством назначила дату инаугурации Владимира Зеленского

2019-05-16 11:13 714

На сегодняшнем заседании парламент определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инаугурацию 315 голосами назначили на понедельник 20 мая. Начнется она в 10 утра по киевскому времени.

В Раде ранее было зарегистрировано семь проектов постановлений с такими датами торжеств - 17,19, 20, 26, 28 мая. Однако во время выступления автор одного из документов представитель НФ Андрей Тетерук заявил, что отзывает свою инициативу с датой 28 мая.

 Сам Зеленский ранее назвал нардепов "мелкими мошенниками" и лжецами из-за затягивания назначения даты инаугурации. Он припомнил слова Парубия: "Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации".

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