Экономика Трамп начал торговую войну с Турцией - отменил торговые льготы, которые действовали 45 лет

2019-05-17 13:42 237

Президент США вывел Турцию из списка развивающихся стран, на которые распространяются торговые льготы в рамках американской Генеральной системы преференций (GTS).

Как сообщает Анадолу, глава Белого дома объяснил свое решение "повышением уровня экономического развития" Турции. Решение Трампа вступает в силу уже от сегодняшнего дня.

Система GTS действует с 1974 года. В 1975 США включили Турцию в список стран, пользующихся торговыми льготами. В рамках Генеральной системы преференций 4 тысячи наименований продукции 121 страны мира поступает на американский рынок без выплаты таможенных пошлин.

Напомним, 4 марта Дональд Трамп уведомил Конгресс США о намерении лишить Турцию и Индию торговых льгот. По его словам, за 45 лет получения льгот экономика Турции сильно выросла и диверсифицировалась. Сегодня она уже якобы не нуждается в преференциях.

Еще в прошлом году США вдвое повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции – они составили 50% и 20% соответственно. В ответ Турция резко подняла пошлины на товары из США. Так, сборы с американского алкоголя возросли на 140%, с автомобилей – на 120%.