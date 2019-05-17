Мир фото В Германии представили беспилотное аэротакси на пять пассажиров

2019-05-17 20:30 243

Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси.

"Недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час", - сообщает BBC.

Дрон такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально.

В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета. Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.