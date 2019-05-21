Спорт Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что он не умер, а стал жертвой шутника

2019-05-21 15:46 228

В интернет появилась информация о смерти культового футболиста Пеле, однако данные сообщения оказались фейками.

«Как выяснилось чуть позже, эта скорбная весть оказалась фейком. Звезда мирового футбола стал жертвой злоумышленника, который так неудачно пошутил, запустив ложную новость в Twitter», — говорится в сообщении.

«Дело в том, что недавно у Пеле выявили инфекцию мочевыводящих путей. Врачи решили, что рисковать 78-летнему Пеле не стоит, и решили провести операцию. К счастью, она прошла успешно, и уже в скором времени экс-футболиста выписали домой», — подчеркивается в сообщении.

Позже на него отреагировал и сам Пеле, сделав официальное обращение на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья! Я очень счастлив, что могу снова написать, чтобы сообщить, что со мной всё в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей», — отметил Пеле.