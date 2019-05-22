Экономика В Украине резко повысился курс доллара

2019-05-22 20:00 342

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 мая установлен на таком уровне: 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).

При этом курс доллара на 22 мая составляет 2611,2451 гривен за 100 долларов.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 22 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 12 копеек до 26,29 грн/доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,31 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,37 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 26,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 29,53 гривен за евро.