Экономика Всемирный банк настоятельно посоветовал Зеленскому продолжать брать в долг у МВФ

2019-05-24 12:15 222

Продолжение реализации программы МВФ в Украине является ключевым, так как программа является возможностью сохранить экономическую стабильность в стране.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

По ее словам, Всемирный банк призывает президента и власть продолжить выполнение программы с МВФ. В частности, осенью запланировано начало переговоров с МВФ в отношении программы для долгосрочного (на три года) сотрудничества с Украиной.

Без сотрудничества с МВФ Украина не сможет привлечь внешнее кредитование, в частности микрофинансовую помощь от ЕС и кредит на развитие от Всемирного банка, отметила Кахконен.

В организации также считают, что сценариев для Украины пройти 2019 год без помощи МВФ и не пережить при этом экономический кризис, не существует.

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