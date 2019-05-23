Всемирный банк настоятельно посоветовал Зеленскому продолжать брать в долг у МВФ

Продолжение реализации программы МВФ в Украине является ключевым, так как программа является возможностью сохранить экономическую стабильность в стране.
Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.
По ее словам, Всемирный банк призывает президента и власть продолжить выполнение программы с МВФ. В частности, осенью запланировано начало переговоров с МВФ в отношении программы для долгосрочного (на три года) сотрудничества с Украиной.
Без сотрудничества с МВФ Украина не сможет привлечь внешнее кредитование, в частности микрофинансовую помощь от ЕС и кредит на развитие от Всемирного банка, отметила Кахконен.
В организации также считают, что сценариев для Украины пройти 2019 год без помощи МВФ и не пережить при этом экономический кризис, не существует.