Экономика После выходных доллар и евро подорожают. Курсы валют НБУ на 27 мая

2019-05-25 12:30 183

Следующую неделю гривна начнет с обесценивания в официальных курсах валют Национального банка Украины. Регулятор установил курсы на понедельник, 27 мая.

Доллар США добавит 14 копеек и будет стоить 26,47 грн.

Евро подорожает на 28 копеек и составит 29,61 грн.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда МВФ дал прогноз по курсу доллара в Украине на 2019 год МВФ дал прогноз по курсу доллара в Украине на 2019 год курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн за доллар.

Исторические антирекорды гривны относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США - 26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установило свой рекорд 26 января 2018 года - 35,66 грн.