Детали В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК

2019-05-25 14:59 369

 

Заинтересованным в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии является бизнесмен Игорь Коломойский

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо-ТВ" заявил инвестаналитик Сергей Фурса, передает "ДС".

 


"Вопрос в господине Коломойском. Потому что кто крупнейшие потребители электроэнергии промышленные в Украине? Ферросплавные заводы. У нас кто владеет ферросплавными заводами? Господин Коломойский. У них в себестоимости электроэнергии 50%. Поэтому для них очень важен этот вопрос, они очень чувствительны к вопросу цены на электроэнергию. Поэтому они хотят сделать что-то, чтобы государство продолжило дотировать промышленных производителей и снижало цены на электроэнергию. Поэтому они борются именно за электричество. 50% себестоимости - это весомый аргумент", - сообщил С.Фурса.

Как сообщают СМИ, Коломойский контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы. Совокупная мощность Никопольского и Запорожского заводов составляет 1,8 миллиона тонн ферросплавов в год, что составляет 89% от общего объема производства ферросплавов в Украине. Запорожский ферросплавный завод потребляет половину от общего потребления электроэнергии Запорожской области. Объем потребления электроэнергии Никопольским заводом ферросплавов превышает суммарное ее потребления Ивано-Франковской и Тернопольской областями.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электрической энергии", направленный на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

22 мая народные депутаты Домбровский и Л.Пидлисецький зарегистрировали законопроект №10318 об отсрочке на три месяца даты запуска нового рынка электроэнергии. 24 мая народные депутаты О.Рябчин и Ю.Чижмарь зарегистрировали еще один законопроект №10318-1 о переносе даты запуска нового рынка электроэнергии на 1 апреля 2020 Представитель президента в Кабмине А.Герус неоднократно призывал отложить или отменить реформу рынка электроэнергии.

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