Экономика Европа обещает Украине строительство 5тыс.км дорог, порты и логистику

2019-05-26 13:30 240

Представитель службы по европейской и евроатлантической интеграции Украины И.Климпуш-Цинцадзе сообщила об инвестициях в масштабное инфраструктурное строительство в стране.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе СВЕЕИ со ссылкой на вице-премьера И.Климпуш-Цинцадзе, в Украине запланировано строительство 4,8 тысяч километров дорог, железных дорог, а также 6 портов и 11 логистических центров. Такое заявление было сделано в ходе встречи с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Х.Хололеем.

При этом чиновница отметила, что самым главным, приоритетным направлением деятельности правительства Украины, и стран Восточного партнерства в том числе, являются проекты, реализуемые в рамках Трансъевропейской транспортной сети TEN-T (Trans-European Transport Network TEN-T).

На все указанные в плане проекты потребуется почти 13 млрд. евро инвестиций. Именно эти средства будут освоены на строительстве авто- и железных дорог, портов и центров логистики. Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза и на подписание Соглашения об общей авиационной зоне для развития украинской авиапромышленности.