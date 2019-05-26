Экономика Доллар подорожает по отношению к гривне в течение года - экономист

2019-05-26 15:00 183

 

До конца 2019 года в Украине доллар США по отношению к гривне подорожает.

Об этом сообщил экономист Всеволод Степанюк.

«В целом гривна должна девальвировать в течение года. Я не ожидаю, что она будет ниже, чем записан в госбюджете-2019. Может даже и не достигнет бюджетных показателей – 29,3 грн за доллар. Я думаю, что курс будет меньше, чем заложено в бюджете, потому что идет невыполнение поступлений в бюджет», - считает эксперт.

В.Степанюк добавил: многие аналитики говорят о том, что до конца 2019 года Украина не получит транш МВФ. Однако это обстоятельство не повлияет на курсовое соотношение гривна-доллар.

«Неполученный в мае транш МВФ на курс доллара никак не влияет, и я думаю, что если Украина и получит транш, то не раньше парламентских выборов», - считает экономист.

Ранее сообщалось, что во второй декаде мая в Украине начал дорожать доллар.

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