Экономика Отказ от сотрудничества с МВФ крайне опасен для Украины – советник Зеленского

2019-05-27 19:30 252

 

Сейчас для Украины "точно не время" отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), так как это отрежет ее от внешних рынков заимствования капитала.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции – это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским", – сказал он.

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ будет диссонировать с этим тезисом главы государства.

"Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними "полуживыми" темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю", – добавил Устенко.

Советник также подчеркнул, что объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, а ранее внешние долги были списаны "ограниченному количеству очень бедных африканских стран".

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