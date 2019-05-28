Спорт Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 249

 

Стало известно, на каком канале смотреть прямую онлайн видео трансляцию финала Лиги Европы Челси — Арсенал

В среду, 29 мая, в Баку будет сыгран финальный матч Лиги Европы сезона 2018/2019, в котором встретятся лондонские Челси и Арсенал.

В решающем поединке английские клубы разыграют не только трофей Лиги Европы, но и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, что особенно актуально для Канониров.

Челси, финишировав третьим в английской Премьер-лиге, уже и так обеспечил себе участие в групповом раунде главного европейского клубного турнира, а Арсенал, занявший пятое место, получит это право только в случае победы в Баку.

 Финал Лиги Европы Челси — Арсенал в прямом эфире в Украине будет показан на телеканале Футбол 2. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Также на этом канале до и после матча в эфир выйдет информационно-аналитическая программа «Шлях до Баку», в которой эксперты обсудят финальный поединок.

Ранее сообщалось, что, по мнению ведущих букмекеров, фаворитом будущего финала Лиги Европы Челси — Арсенал является команда Маурицио Сарри.

Так, букмекерская контора bet365 оценивает победу Челси в решающем поединке Лиги Европы в 2,45, а возможный успех Арсенала – в 3,10. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,40. В случае ничейного результата победа Челси в экстра-таймах оценивается в 10,00, а Арсенала — 12,00. На успех в серии послематчевых пенальти для обеих команд установлен одинаковый коэффициент — 12,00.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Реакция актеров "Игры престолов" на судьбу их персонажей в финале культового сериала

2019-05-28 11:13 294

Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 780

ОНЛАЙН Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского - ВИДЕО

2019-05-20 08:39 21651

видео Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод

2019-05-13 15:14 2157

Еще новости в разделе "Спорт"

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 249

Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 780

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 669

Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения

2019-05-24 16:29 960
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы 2019-05-28 19:30 249
Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе 2019-05-27 21:00 780
Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере 2019-05-27 13:44 669
Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения 2019-05-24 16:29 960

Лента

22:00 Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль
21:30 Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани
21:00 Нардепы изменили границы Донецкой области
20:30 Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению
20:00 Украинцам прогнозируют среднюю зарплату в 15 тыс. грн
19:30 Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
19:00 Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
18:34 Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту
18:00 На Климкина подали в суд
17:30 В Украине местами пройдут проливные дожди с грозами