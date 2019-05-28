Спорт Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 249

Стало известно, на каком канале смотреть прямую онлайн видео трансляцию финала Лиги Европы Челси — Арсенал

В среду, 29 мая, в Баку будет сыгран финальный матч Лиги Европы сезона 2018/2019, в котором встретятся лондонские Челси и Арсенал.

В решающем поединке английские клубы разыграют не только трофей Лиги Европы, но и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, что особенно актуально для Канониров.

Челси, финишировав третьим в английской Премьер-лиге, уже и так обеспечил себе участие в групповом раунде главного европейского клубного турнира, а Арсенал, занявший пятое место, получит это право только в случае победы в Баку.

Финал Лиги Европы Челси — Арсенал в прямом эфире в Украине будет показан на телеканале Футбол 2. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Также на этом канале до и после матча в эфир выйдет информационно-аналитическая программа «Шлях до Баку», в которой эксперты обсудят финальный поединок.

Ранее сообщалось, что, по мнению ведущих букмекеров, фаворитом будущего финала Лиги Европы Челси — Арсенал является команда Маурицио Сарри.

Так, букмекерская контора bet365 оценивает победу Челси в решающем поединке Лиги Европы в 2,45, а возможный успех Арсенала – в 3,10. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,40. В случае ничейного результата победа Челси в экстра-таймах оценивается в 10,00, а Арсенала — 12,00. На успех в серии послематчевых пенальти для обеих команд установлен одинаковый коэффициент — 12,00.