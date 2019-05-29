Экономика Доллар и евро подорожали на фоне слухов о дефолте

2019-05-29 19:30 246

 

Доллар и евро в Украине заметно подорожали. В среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил курс на отметке 26,41 грн за доллар и 29,55 грн за евро. Таким образом, за неделю доллар прибавил 30 копеек, евро — 41 копейку. На межбанковском валютном рынке доллар покупают по 26,66 грн, а продают по 26,70 грн. Евро скупают по 29,73 грн, а продают по 29,78 грн.

— Спекуляции вокруг предлагаемого управляемого дефолта (бизнесмен Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ. — Авт.) всколыхнули валютный рынок. Инвесторы насторожились и действительно начинают рассматривать возможность такого сценария, а значит, закладывать ее в риски. Доходность украинских облигаций выросла, что говорит о снижении доверия. Ну и курс, конечно же, устремился к верхним отметкам торгового диапазона — 26,5 грн за доллар во вторник и преодолел этот уровень в среду, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, несмотря на заявления президента, представителей НБУ и Минфина, заявлений миссии МВФ о продолжении сотрудничества после формирования нового правительства, одно только упоминание о дефолте разогревает спекуляции на рынке.

— Ситуация может быть купирована НБУ через дополнительное предложение валюты из резервов, которые из-за выплат по внешним обязательствам продолжают снижаться и достигли 19,3 млрд долларов.

Все будет понемногу приходить в норму, но страх никуда не денется. Поэтому и доходность по облигациям, и курс останутся на повышенных уровнях. Верхней границей текущего диапазона является отметка 27,3 грн за доллар, куда курс может стремиться, если спекулятивные настроения будут нарастать, — отметил эксперт.

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