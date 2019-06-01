Спорт Финал Лиги чемпионов - сможет ли "Тоттенхэм" обыграть мощный "Ливерпуль"

2019-06-01 11:00 291

Европейский футбольный сезон традиционно завершится финалом Лиги чемпионов. Спустя 11 лет в нем снова встречаются две команды из Англии - “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”. Обе драматично вышли в финал: Ливерпуль отыгрался после 0:3 от “Барселоны”, а “Тоттенхэм” в последней атаке прошел “Аякс”. Команды уже в третий раз в сезоне сыграют между собой. В чемпионате две победа одержал “Ливерпуль”, претендовавший на чемпионство, но не завоевавший титул. “Тоттенхэм” же на пути к финалу прошел обидчиков “Ливерпуля” из “Манчестер Сити”, что говорит о непредсказуемости турнира и особенностях ведения борьбы в Лиге чемпионов.

Возвращение лидеров

Харри Кейн давно не появлялся в составе “Шпор” и вообще мало кто ожидал того, что без супер-бомбардира сборной Англии лондонцы способно пройти хотя бы в полуфинал. Форвард имеет все шансы выйти на поле мадридского стадиона, правда, есть сомнения в том, готов ли он на все 100%. Интересно, что при этом выберет Маурисио Почеттино: выпустить игрока в старте, чтобы он помог забить как можно быстрее и заменить ближе к финалу встречи, либо придержать его на решающий отрезок встречи, когда нужно будет отыграться при помощи позиционных атак.

“Ливерпуль” обходился также без своего форварда Роберто Фирмино. Бразилец выздоровел и готов играть от начала матча до его конца. Трио Салаха-Фирмино-Мане выйдет с первых минут, как и в прошлом году в Киеве и постарается поиграть в полном составе дольше. В прошлом году, напомним, Салах покинул поле до перерыва после столкновения с Серхио Рамосом.

Красные все равно не смогут рассчитывать на всех игроков основы - травмирован Наби Кейта. Вместо него в основе ждут набравшего отличную форму Джордана Хендерсона. “Шпоры” будут играть без Бена Дэвиса, под вопросом участие Виктора Ваньямы. Также есть сомнения по Вертонгену, Винксу и Давинсону Санчесу.

Невезение Клопа и схема Поче

Юрген Клопп до сих пор не знает, как выигрывать в еврокубковых финалах. Он проиграл уже дважды в Лиге чемпионов и один раз в Лиге Европы. В четвертый раз он попытается наконец-то взять трофей, тем более, впервые именно его команду будет безоговорочным фаворитом.

Маурисио Почеттино дебютирует в еврокубковых финалах, а “Тоттенхэма” там не было около полувека. Почеттино стал лакомым кусочком для любого топ-клуба и победа в Лиге чемпионов может уже сейчас поставить его в один ряд с великими специалистами современности. Тем более, что “Шпоры” последний трофей совершили еще в прошлом сезоне.

Маурисио Почеттино выбирал свою схему игры и умения каждого футболиста под конкретного соперника. В матче с “Ман Сити” выстрелили Сон и Льоренте, “Аякс” обыграли при помощи лукаса Моуры. Найдется ли свой герой у аргентинца в Мадриде?

Многое решат стандарты

Обе команды имеют в своем составе игроков, способных забить после розыгрыша стандарта. У “Ливерпуля” это лучший защитник современности Вирджил ван Дейк, у “Тоттенхэма” не менее мощные Вертонген и Алдервейрелд. К тому же, есть еще и харри Кейн.

Кроме стандартов, есть сильные фланговые игроки в лице Сона, Мане и Салаха, но финалы, как правило, проходят очень вязко и быстрым форвардам в нем места нет. Максимальная закрытость не предполагает быстрых контратак. Конечно, все может пойти прахом для одной из команд, если она пропустит быстрый гол.

Также это будет дуэлью дирижеров - Кристиан Эриксен против Жоржиньо Вейналдума. Голландец проводит сумасшедший сезон и забил два гола в ворота “Барселоны”, позволившие выбить каталонцев. Эриксен своими передачами вскрывает любую оборону соперника.

Эта Лига чемпионов приучила нас к неожиданным и даже шокирующим результатам. Учитывая, что фаворитом выступает “Ливерпуль”, то поставить хочется именно на лондонскую команду. Тем более, фактор не умеющего играть в финалах Клоппа никуда не делся. Этот финал будет не о тактике, а о желании, борьбе и нестандартных решениях.

“Тоттенхэм” - “Ливерпуль”

1 июня, 21:45, Мадрид, “Ванда Метрополитано”

Судья: Дамир Скомина (Словения)

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 в 21:45.