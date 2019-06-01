Украина С июня в украинских банках меняются правила выдачи наличных

2019-06-01 14:30 3129

С 3 июня 2019 года вступают в силу изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками Украины, внесенные Постановлением Национального банка №62 от 18.04.2019 года. Основные изменения касаются осуществления наличных расчетов клиентами банков – субъектами хозяйствования и кассового обслуживания с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Снятие наличных на основании подтверждающих документов

Регулятор усиливает надзор за осуществлением субъектами хозяйствования наличных операций.

Так, согласно изменениям в Инструкцию о ведении кассовых операций банк (филиал, отделение) на выполнение требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с учетом риск-ориентированного подхода должен обеспечить принятие мер, направленных на изучение клиентов — субъектов хозяйствования, которые осуществляют кассовые операции для дальнейшего осуществления наличных расчетов, с целью опровержения или подтверждения подозрений в осуществлении клиентом финансовых операций, которые содержат признаки фиктивности.

Банк, применяя риск-ориентированный подход, должен обеспечить получение от клиента — предприятия подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Такими документами могут быть:

закупочный акт;

закупочная ведомость;

налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога,

кредитный договор;

договор поставки;

договор транспортировки;

договор хранения.

Очевидно, что такой перечень не является исчерпывающим, а скорее примерным. Главное, чтобы субъект хозяйствования мог подтвердить необходимость получения наличных в кассе банка для проведения той или иной хозяйственной операции.

Также Нацбанк не ограничивает суммы операции, при которой могут потребоваться подтверждающие документы. Теоретически банки могут требовать подтверждающие документы при снятии любой сумы наличных.

Обращаем также внимание, что требование касается исключительно субъектов хозяйствования (юридических лиц или физических лиц-предпринимателей), в кассовом обслуживании физических лиц- непредпринимателей ничего не изменится.

Использование при кассовом обслуживании электронной цифровой подписи и печати

Банк вправе осуществлять кассовое обслуживание клиентов с использованием электронной подписи и / или электронной печати.

Работник банка, которому предоставлено право подписи кассовых документов, обязан использовать квалифицированный ЭП. Банк вправе использовать квалифицированную электронную печать банка или усовершенствованную электронную печать.

Клиент банка, который является юридическим лицом или физическим лицом-предпринимателем, имеет право использовать квалифицированную ЭП / квалифицированную электронную печать или усовершенствованную ЭП / усовершенствованную электронную печать.

Физическое лицо имеет право использовать квалифицированную ЭП или усовершенствованную ЭП, или простую ЭП.

Использование усовершенствованной ЭП, усовершенствованной электронной печати и простой ЭП осуществляется на договорных началах по технологии, определенной банком, и в соответствии с требованиями Законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», "Об электронных доверительных услугах" и нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины.

Квалифицированная ЭП работника банка, которому предоставлено право подписи кассовых документов и ЭП плательщика / получателя являются обязательными реквизитами электронного кассового документа.

Банк несет ответственность за организацию применения ЭП, если иное не установлено законодательством Украины. Создание и хранение электронных документов в банковской системе осуществляется с обеспечением возможности проверки их целостности и подлинности.

Если кассовое обслуживание клиентов осуществляется с использованием усовершенствованной ЭП, усовершенствованной электронной печати или простой ЭП, то договор на кассовое обслуживание должен содержать условия и порядок (процедуру) признания участниками электронного взаимодействия электронных документов с использованием соответствующей усовершенствованной ЭП / усовершенствованной электронной печати банка / простой ЭП.

Договор должен также содержать условия о распределении рисков убытков, которые могут быть причинены банку, клиенту и третьим лицам в случае использования простой ЭП, усовершенствованной ЭП или усовершенствованной электронной печати соответственно.

Банк определяет ответственных работников, которым предоставляется право подписывать кассовые документы с использованием квалифицированных ЭП и / или использовать электронную печать банка, обеспечивает проверку и подтверждение ЭП / электронной печати на кассовых документах в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» и нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам применения ЭП и электронной печати в банковской системе Украины и определяет систему хранения электронных кассовых документов, а также систему контроля за выполнением кассовых операций.

Банк в случае использования электронного документооборота на договорных условиях с клиентом выдает из операционной кассы наличные в национальной валюте по заявлению на выдачу наличных с текущего счета юридического лица, обособленного подразделения, а также физического лица — предпринимателя. Банк выдает из операционной кассы наличные по денежному чеку (или заявлению на выдачу наличных) — юридическим лицам, их обособленным подразделениям, а также физическим лицам-предпринимателям.

При использовании заявления на выдачу наличных юридическое лицо, его обособленное подразделение, а также физическое лицо-предприниматель должны представить банку доверенность в виде электронного документа средствами дистанционного обслуживания на каждое заявление на выдачу наличных или единовременно на осуществление следующих операций:

юридическим лицом на уполномоченное лицо, если оно не внесено в карточку с образцами подписей как лицо с правом первой или второй подписи;

физическим лицом-предпринимателем в случае предоставления полномочий другому лицу.