Экономика Курс евро пробил психологическую отметку, доллар подорожал

2019-06-04 18:30 228

На сегодня, 4 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,95 грн;

1 евро – 30,15 грн;

10 российских рублей – 4,11 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 10 копеек после снижения на две. Стоимость доллара приближается к психологической отметке в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля. За неделю – с 28 мая – курс доллара повысился на 62 копейки. Ранее в НБУ объяснили, почему курс доллара в мае вырос, несмотря на укрепление гривни в начале месяца.

Курс евро 4 июня повысился сразу на 20 копеек после повышения на три копейки. Стоимость евровалюты превысила психологическую отметку в 30 гривен. Выше 30 гривен курс евро не фиксировался с 24 апреля.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.