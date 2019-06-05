Экономика Зеленскому в Брюсселе пришлось оправдываться за новости о готовящемся дефолте

2019-06-05 14:12 258

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что информация якобы о дефолте в Украине - слухи которые не имеют ничего общего с его официальной позицией.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, передает Администрация президента.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт. Позже в Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.